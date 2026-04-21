Fàbregas: "Nos falta alguna cosa, obviamente que sí, pero poco a poco"

"He ganado mucho en mi carrera y también he perdido. Repito que esto es parte del camino", dijo el técnico español al micrófono de Mediaset tras un partido en el que el conjunto 'nerazzurri' remontó un 0-2 con un gol en el último minuto.

Fàbregas puso en valor el rendimiento de su equipo pese al resultado y destacó el crecimiento del grupo: "Yo entiendo muy bien quiénes somos y de dónde venimos", afirmó, al agregar que sabe "en qué punto de su carrera" están sus jugadores, que es "muy al principio".

"Estamos jugando contra un equipo de veteranos que juegan desde hace seis o siete años juntos, que ganan el 'Scudetto', no sé si decir fácil (seguramente (Cristian) Chivu -entrenador del Inter- no dirá eso), pero con estos jugadores siempre se está mucho más cerca de ganar. El año pasado jugaron la final de la 'Champions'; es un equipo que gana, es ganador", subrayó sobre su rival.

"Nosotros somos el Como, nos estamos acercando poco a poco. Nos falta alguna cosa, obviamente que sí, pero poco a poco; solo podemos dar las gracias y estar orgullosos de este equipo. Si vas uno por uno por toda la plantilla del Inter, todos son internacionales titulares que jugarán el Mundial o juegan como titulares indiscutibles con su selección, ¿no? Por eso te repito que ha sido una gran actuación", añadió.

Fàbregas también incidió en la juventud de su plantilla: "Somos el tercer o cuarto equipo en Europa con más minutos jugados por futbolistas Sub-21, y eso no es cualquier cosa. Al menos yo, que lo estoy viviendo ahora como entrenador en mi propia piel, ya lo viví siendo capitán del Arsenal a los veintiún años con Arsène Wenger, poniendo a muchísimos jóvenes".