Polideportivo
21 de abril de 2026 - 14:44

Hipismo: Jinetes con buenos réditos en Concurso Internacional Concordia, en Argentina

Juan Ignacio Pena logró un campeonato y vicecampeonato en al CSI 1 Concordia, en Entre Ríos, Argentina.
Juan Ignacio Pena logró un campeonato y vicecampeonato en al CSI 1 Concordia, en Entre Ríos, Argentina.

Una delegación de jinetes tuvo una destacada actuación en el Campeonato CSI 1 Concordia, club hípico de Entre Ríos en la República Argentina, dejando en alto la enseña tricolor y la equitación paraguaya, cosechando medallas de todos los quilates y campeonatos.

Por ABC Color

Una gran performance con huellas “metálicas” dejó la delegación guaraní en tan importante cita regional hípica en el entrerriano club del vecino país, conquistando medallas en varias categorías.

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Ricardo Schweizer y Juan Ignacio Pena, fueron campeones, mientras Lucía De Brix, Agustín Chamorro y Cecilia Burali, tuvieron una gran actuación entre jinetes y amazonas de primer nivel, en la tradicional competencia albiceleste en el Club Hípico Concordia.

Resultados de la delegación paraguaya

Campeón: Ricardo Schweizer, montando a Gama Rómulo, en la categoría Sénior 1, 20 metros;

Campeón Juan Ignacio Pena con Marianita Sly en la categoría Children 1,10 m, con dos primeros puestos;

Vicecampeón: Juan Ignacio Pena con Llanura, con un primer puesto en dos días, en la categoría Children 1,20 metros;

Destacada actuación de Lucía De Brix con Cally For, primer puesto en la tercera jornada, en la categoría Sénior 1,20 metros;

Tercer puesto de Agustín Chamorro con León, en la Children 1,10 m;

Cuarto puesto de Cecilia Burali con Jumping for Joy, en la categoría Júnior.