Hipismo: Linda jornada en el Acá Carayá con la Tercera Fecha del Concurso Oficial de la FEDEPA, organizada por el Club Hípico San Jorge

El evento se desarrolló, como es de costumbre, durante dos días en el Club Hípico Acá Caraya, en las diversas categorías del Ranking de la FEDEPA.

En el principal nivel, con obstáculos a 1.20 metros de altura, se impuso el jinete Mauricio Brizuela con Zeus B, del Centro Ecuestre La Fortaleza.

Lea mas: Tras la pausa, la tercera cita de la FEDEPA

Clasificación general de la 3ª Fecha

La clasificación general, con los mejores del certamen, en las distintas categorías, fueron las siguientes:

Categoría 1.20 A Cronómetro: Campeón Mauricio Brizuela con Zeus B del Centro Ecuestre La Fortaleza, vicecampeona María Belén Giménez;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Categoría 1.10 A Un Desempate: Campeona Mónica Vargas con Espartano del Horse King Equitación; vicecampeón Ignacio Báez;

Categoría 1.00 A Un Desempate: Campeona Constanza Codas con Just In Case del Horse King Equitación; vicecampeona Azul Sabrina Ayala;

Categoría 0.90 Menores: Campeona Viviani Pérez con Tambo Yrendagué del Acá Carayá; vicecampeona Paula Mañotti;

Categoría 0.90 Mayores: Campeona Arami Ocampos con Quasar del Centro Ecuestre La Fortaleza; vicecampeona Paula Corrales;

Categoría 0.80 Menores: Campeón Giuliano Schembori con Maiky del Acá Carayá; vicecampeona Luciana Alfonso;

Categoría 0.80 Mayores: Campeón Hugo Domínguez con Caramayola del Acá Carayá; vicecampeón Hugo Domínguez con Blanco;

Categoría 0.70 Menores: Campeona Agustina Pereira con Corvet Chimbotte del Horse King; vicecampeona Giuliana Fretes;

Categoría 0.70 Mayores: Campeón Vicente Duarte con Winter In de la Asocab; vicecampeona Dulce Schembori;

Categoría 0.60 Menores: Campeona Ashlini Cometto con Kimi del Acá Carayá; vicecampeona Tiziana García;

Categoría 0.60 Mayores: Campeona María Domecq con Caramelo de la Escuela Paraguaya de Equitación; vicecampeona Karina Ferreira.