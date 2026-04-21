La española Paula Blasi, ganadora de la Amstel Gold Race, se atreve con el Muro de Huy

Todo preparado en Limburgo para el duelo entre grandes campeonas. Estarán las mejores, y entre ellas ya se encuentra Paula Blasi, la campeona de Europa y bronce mundialista sub-23, quien sorprendió este domingo con un triunfo en solitario en Valkenburg. Compartirá filas en el UAE con Mavi García.

No partirá la catalana como favorita, pero jugará sus cartas ante rivales de postín, ya que tomarán la salida 5 campeonas de la Flecha, empezando por la neerlandesa Anna van der Breggen, con 5 títulos, y siguiendo con la defensora del título, su compatriota Puck Pieterse.

La competencia será dura con la campeona de Europa Demi Vollering, ganadora en 2023 y tercera en la Amstel, así como la polaca Kasia Niewiadoma, laureada en 2024 y segunda en la prueba de la cerveza tras Blasi.

Con la excepción de Marta Cavalli (2022), la Flecha Valona femenina cuenta con las ganadoras de las últimas doce ediciones. Para Pauline Ferrand-Prévot, esta es su primera participación en el Muro de Huy desde 2018.

Con un trazado de 148,2 kilómetros, las corredoras partirán desde la Grand Place de Huy. El inicio será exigente con la ascensión a Bohissau, seguida de las cotas de Courrière y Durnal. No obstante, el factor determinante será el circuito final.

El pelotón deberá completar dos vueltas al anillo que incluye las subidas a Ereffe y Cherave, culminando con el doble paso por el Mur de Huy (1,8 km al 8,9 y rampas del 21), donde se espera que se decida la victoria tras una última ascensión agónica.