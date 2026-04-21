Miércoles, 22 de abril de 2026

Redacción deportes. El Barcelona tratará de dar otro paso hacia el título de LaLiga EA Sports ante un Celta alicaído por su bajada de rendimiento y de resultados, inmerso en la lucha europea, en tanto que el Atlético de Madrid intentará levantarse después de ceder en la final de la Copa del Rey en el Martínez Valero ante un Elche necesitado y la Real Sociedad, de resaca por las celebraciones de su título copero, recibe al Getafe.

Roma. Este miércoles se conoce al segundo finalista de la Copa de Italia de fútbol en el partido de vuelta de semifinales en el que se enfrentan el Atalanta de Bérbamo y el Lazio romano,que el 4 de marzo empataron 2-2 en el duelo de ida. El que supere la eliminatoria se medirá al ganador de la primera semifinal, que protagonizan el Inter de Milán y el Como.

Ciudad de México. Se presenta en Ciudad de México el estudio de la empresa Ipsos ‘Mundial en México a través de los ojos de los ciudadanos’ para analizar qué opina la población sobre el evento, el nivel de confianza que existe en temas como la seguridad, la organización y la infraestructura y qué impacto podría traer a México.

Redacción deportes. El joven ciclista francés Paul Seixas (Decathlon) es la gran atracción de la 90ª edición de la clásica belga Flecha Valona, en la que el belga Remco Evernopoel (Red Bull Bora) no será de la partida ya que se reserva para la Lieja-Bastoña-Lieja, cuarto 'monumento' de la presente temporada y que se disputa el domingo.

Madrid. Con las notables ausencias del español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, arranca este miércoles el cuadro masculino (ATP Masters 1.000) del Mutua Madrid Open, que lidera el número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner. También se disputa la segunda jornada del cuadro femenino

Madrid. El Gran Premio de España inicia la etapa europea del Mundial de MotoGP que aterriza en el circuito Ángel Nieto de Jerez con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) al frente de la clasificación con tres de tres victorias, escoltado por los españoles Jorge Martín (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM) con 60 y 50 puntos por los 77 del transalpino.

- NBA (-2 GMT). Playoffs: Detroit Pistons-Orlando Magic (01.00 del jueves) y Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (03.30).

- Flecha Valona, de 209 km entre Herstal y el Muro de Huy, en Bélgica. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 33ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Elche-Atlético de Madrid (19.00), Real Sociedad-Getafe (20.00) y Barcelona-Celta (21.30).

- Liga inglesa (-2 GMT): Bournemouth-Leeds (21:00) y Burnley-Manchester City (21:00).

- Copa de Italia (semifinales, vuelta)(-2 GMT): Atalanta-Lazio (21:00). (FOTO)

- Liga francesa (-2 GMT): PSG-Nantes (19:00).

- Copa de Francia (semifinales)(-2 GMT): Estrasburgo-Niza (21:00).

- Copa de Alemania (semifinales)(-2 GMT): Bayer Leverkusen-Bayern (20:45). (FOTO)

- La empresa Ipsos y especialistas como Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, presentan el estudio ‘Mundial en México a través de los ojos de los ciudadanos’ para analizar qué opina la población sobre el evento, el nivel de confianza que existe en temas como la seguridad, la organización y la infraestructura y qué impacto podría traer a México.

- Informaciones previas del Gran Premio de España, en Jerez de la Frontera. (FOTO)

- Ciudad de Panamá. Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.(FOTO)

- Mutua Madrid Open (hasta 3 mayo). Empieza el cuadro masculino y continúa disputándose el cuadro femenino. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes