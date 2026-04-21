Seixas ante su primer reto en el Muro de Huy, el trono del español Alejandro Valverde

Una pared icónica para el ciclismo español, que tiene a su actual seleccionador nacional, Alejandro Valverde, como el máximo ganador histórico de la prueba con 5 victorias, cuatro de ellas consecutivas (2006, 2014, 2015, 2016 y 2017).

Por países, Bélgica mantiene su tradicional dominio, con 39 triunfos, seis de ellos de Marcel Kint y Eddy Merkx (3 cada uno), escoltas de 'El Bala' en el palmarés.

En ese escenario no estarán este año los en principio anunciados Remco Evenepoel y Tom Pidcock, pero el foco se centrará en otro ciclista en progresión, Paul Seixas (Decathlon), reciente ganador de la Itzulia, candidato a suceder a Tadej Pogacar en el palmarés.

Seixas (Lyon, 19 años), coronado en el País Vasco con su primer éxito en el World Tour, llega en forma, dispuesto a probar en una prueba peculiar, donde un muro con rampas de hasta el 21 por ciento decide a pocas pedaladas de la meta.

Sus principales rivales también hablan francés, entre ellos Kévin Vauquelin (Ineos), Lenny Martinez (Bahrain) y Romain Gregoire (Groupama), pero la lista se amplía a otros enemigos que buscarán la gloria en Huy. El Lidl Trek pondrá en liza a Giulio Ciccone y Mattias Skjelmose, segundo en la Amstel tras Evenepoel, y el Uno X con el siempre combativo Tobias Halland Johannessen.

También tendrán voz y voto el irlandés Ben Healy (EF Education), triple vencedor francés Alaphilippe y los españoles Alex Aranburu e Ion Izagirre (Cofidis), Iván Romeo (Movistar) y Pello Bilbao (Bahrain). El belga Cian Uijtdebroeks, otra baza del Movistar, también luchará por una plaza de honor.

Será en el tercer y decisivo ascenso al Muro de Huy (1,4 km al 8,9 con rampas del 21) donde se decida el ganador de la Flecha Valona. Antes la carrera hará su desgaste con otras subidas por Las Ardenas. Partiendo de Herstal, la prueba pasará por Trasenster y Les Forges, antes de afrontar el circuito final típico de la carrera.

En su 90ª edición la prueba valona incluye un circuito con la Cota d'Ereffe (2,1 km al 5 %), la Cota de Cherave (1,3 km al 8,1 %) y el Mur de Huy (1,3 km al 9,6 %). El pelotón recorrerá este circuito en tres ocasiones, y la tercera y última ascensión al Mur de Huy llevará a los ciclistas hasta la meta. En total cerca de 3.000 metros de desnivel.