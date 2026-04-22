Benjamin Bonzi, primer rival de Jannik Sinner

Benjamin Bonzi, situado actualmente en el puesto 104 del ranking, aunque llegó al #42 en febrero de 2023, tardó dos horas y media en superar a Titouan Droguet, procedente de la previa también y con el que nunca se había enfrentado.

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Nacido en Nimes hace 29 años, Bonzi ganó el torneo de Metz en 2024, su único título, y disputó sin éxito las finales de Marsella y Pune en 2023.

Este año solo ha jugado en el cuadro principal del Abierto de Australia, sin pasar del primer tramo, y en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde ganó un partido, a su compatriota Valentin Royer, pero cayó en el siguiente ronda ante el argentino Francisco Cerúndolo.

Benjamin Bonzi juega por segunda vez en la Caja Mágica. Debutó en 2025 y llegó hasta tercera ronda. Se impuso primero al croata Marin Cilic y después al polaco Hubert Hurkacz, aunque se retiró, y fue eliminado, contra el estadounidense Taylor Fritz.

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Bonzi jugará por cuarta vez con Sinner, con el que siempre ha perdido. Coincidieron por primera vez en Roland Garros en 2020 y dos años más tarde en el Masters 1000 de Indian Wells, donde llevó al número uno del mundo a la tercera manga, igual que en 2023 en Róterdam. EFE