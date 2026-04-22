Tenis: Peruano Buse da la campanada en Madrid

Ignacio Buse, de 22 años, se enfrentará en la siguiente ronda al también francés Arthur Fils, flamante vencedor el domingo pasado del torneo de Barcelona.
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El joven peruano, #58 del mundo, rompió en el servicio del francés con 4-4 en el marcador para ponerse por delante y cerrar la manga con su saque.
En el segundo set, Buse volvió a romper en dos ocasiones el saque de su rival para llevarse la manga y el partido ante un Mannarino poco amigo de la tierra batida.
Para el incaico, fue un inolvidable estreno en el Masters madrileño, donde nunca antes había jugado y logró ante Mannarino su primera victoria en un evento de este nivel.
Resultados del miércoles en el ATP 1000 de Madrid
Vit Kopriva (CZE) venció a Zhang Zhizhen (CHN) 6-2 y 6-0.
Marin Cilic (CRO) a Zizou Bergs (BEL) 4-6, 6-3 y 6-4.
Ignacio Buse (PER) a Adrian Mannarino (FRA) 6-4 y 6-2.
Emilio Nava (USA) a Jenson Brooksby (USA) 6-3 y 7-5. APF y EFE