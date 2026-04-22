Carolina Marín:"No creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala, sino que hay trabajar"

La deportista onubense, de 32 años y que anunció su retirada el pasado 26 de marzo tras sufrir una grave lesión en los Juegos de París 2024 en semifinales y cuando apuntaba a la victoria, hizo esas declaraciones este miércoles en Murcia, donde visitó a los alumnos del colegio Montepinar de la pedanía de El Esparragal.

Marín fue a ese centro para posteriormente impartir una conferencia sobre la resiliencia y el cuidado profesional junto al doctor traumatólogo Juan José López, médico personal del tenista Carlos Alcaraz. Esta iniciativa se enmarca en el ciclo 'Detrás del Juego: Una Charla Inspiradora'.

La que fue número 1 del bádminton mundial habló sobre su vida enfocada en el deporte de alta competición partiendo desde la base.

"No creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala, sino que hay trabajarla. Yo tenía poco talento pero mucha base de trabajo y me exprimí al máximo y tuve la suerte de coincidir con un entrenador que me exprimió más allá de mis límites", dijo a los escolares.

En su intervención transmitió los valores del esfuerzo y la superación personal a cientos de estudiantes que la escucharon con atención. "Si hay un niño o una niña con mucho talento y ese talento no se trabaja, a medio y largo plazo, eso no vale nada", añadió.

La primera jugadora no asiática de su deporte en ser campeona olímpica -lo hizo en Río de Janeiro 2016- dejó claro que "el éxito es trabajo y trabajo".

Además se refirió a una cuestión muy de actualidad y que se relaciona con la sociedad y también con el deporte profesional: la salud mental.

"Nunca he tenido tapujos en hablar de esto. Mi primer psicólogo lo tuve con 15 años y estoy con el actual desde 2018. Pasé por muchas etapas en las que necesité ese tipo de ayuda para afrontar situaciones adversas previas a un partido y saber lidiar con la presión", reveló.

Marín ánimo a los escolares a practicar deporte y recordó que "en España, hace diez años, nadie sabía lo que era el bádminton y hoy en día creo que todo el mundo ya sí sabe qué es".