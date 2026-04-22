El argentino Pablo Vainstein no seguirá en el Benidorm tras cinco temporadas en el club

El jugador sudamericano, que llegó a Benidorm procedente de Cuenca Ciudad Encantada, cierra una etapa en la que ha sido una pieza clave desde su llegada en los éxitos del equipo en la Liga Asobal y ha ejercido la capitanía del equipo en los últimos años.

‘Colo’ Vainstein ha anotado un total de 240 goles con la camiseta del conjunto alicantino, en una trayectoria marcada, según detalla el club, por su “compromiso, entrega y liderazgo tanto dentro como fuera de la pista”.

El club ha agradecido al jugador su esfuerzo y profesionalidad durante este tiempo y le ha deseado suerte en sus próximos retos deportivos y personales.