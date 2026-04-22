El Udinese impulsa un congreso sobre ciencia aplicada al rendimiento deportivo

"Un evento único aquí en Italia. Va a ser un congreso donde la idea es reunirnos, compartir, hablar, ver las últimas tendencias en entrenamiento en fútbol", declaró en un videomensaje remitido a EFE el director del congreso y preparador físico del Udinese, Jordi García.

El evento, conocido como "Cumbre sobre el rendimiento en el fútbol", tendrá lugar el martes 26 de mayo en el Blue Energy Stadium del conjunto de la región de Friuli-Venecia Julia, uno de los estadios de referencia en Europa por su apuesta por la energía limpia y concebido como un centro neurálgico para la ciudad.

En el congreso participarán profesionales de cuatro de las grandes ligas europeas -Bundesliga, Premier League, La Liga y Serie A-, entre ellos el asesor científico en fútbol Paul Bradley, así como los españoles Ismael Camenforte, Miguel Ángel Campos y José Jiménez, estos dos últimos preparadores físicos del Bayer Leverkusen, y el del Fiorentina, Giampiero Ascenzi.

"Nos van a mostrar sus trabajos, su día a día con sus equipos", explicó García.

Entre los actos que se llevarán a cabo, destacan ponencias y talleres como "El contexto es clave: cómo interpretar las exigencias de la Premier League", centrada en el análisis del ritmo competitivo del campeonato inglés y su traslado a otras ligas europeas.

También se hablará sobre la readaptación de futbolistas tras lesión, con charlas como "Enmarcar la vuelta al deporte y enfocar el rendimiento" o "Microdosificación, preparación neural y pruebas de preparación física", sobre nuevas metodologías de rendimiento y preparación a nivel neurocientífico.

Además, se llevarán a cabo talleres prácticos así como sesiones sobre el seguimiento de la carga de entrenamiento específica en el fútbol, la mejora del rendimiento durante el periodo competitivo y la periodización integral.

El foro se concibe para el Udinese como un espacio de intercambio de conocimiento donde profesionales de distintos ámbitos del deporte de alto rendimiento en Europa compartirán experiencias.

Su objetivo es transferir la evidencia científica y las metodologías de la ciencia aplicada al rendimiento a la práctica diaria del fútbol.