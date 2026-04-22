La Federación de Kárate expone al COI sus progresos y su popularidad entre los jóvenes

El encuentro entre el presidente de la WKF, el español Antonio Espinós, y Coventry tuvo lugar ayer, martes, en la sede del COI en Lausana (Suiza) y fue el primero desde que la zimbabuense asumió el cargo en junio del pasado año, informa el organismo rector internacional del kárate en un comunicado.

El kárate se estrenó como disciplina olímpica en los Juegos de Tokio, celebrados en 2021, en las modalidades de kata y kumite, y quedó excluido del programa deportivo tanto en París 2024 como en los de Los Ángeles de 2028.

Espinós, junto con los miembros de su directiva que le acompañaron, informaron sobre la situación del kárate mundial y el desarrollo en cuanto a "popularidad entre los jóvenes, alcance mediático y legado social".

También le expusieron los nuevos proyectos de la WKF destinados a fortalecer aún más la presencia internacional de este deporte, que cuenta con unos cien millones de aficionados en todo el mundo, mientras que Coventry les puso al tanto de su nueva estrategia central del COI

"Espero que este sea el punto de partida de una relación muy positiva entre ambas organizaciones", confió el máximo responsable de la WKF, cuya sede está en Madrid.