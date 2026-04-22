Pidcock se saca la espina al esprint en Arco, Pellizzari sigue líder

En la primera etapa Pidcock (Leeds, 26 años) tuvo que conformarse con la segunda plaza en Innsbruck, batido por el italiano Tommaso Dati, pero esta vez en Arco el doble campeón olímpico de BTT le ganó el pulso al corredor transalpino del Ukyo.

Pidcock se mostró intratable por velocidad. Atacó de lejos, antes de la última curva, y mantuvo la primera plaza hasta levantar los brazos con un tiempo de 4h25:25, seguido de Dati y del colombiano Egan Bernal (Ineos). Una jornada previa a la etapa reina que se cerró a una media de 39,4 km/hora, en la que los ataques entre favoritos brillaron por su ausencia.

En la general sigue al mando Pellizzari, con 4 segundos de ventaja sobre el neerlandés Tymen Arensman (Ineos) y 6 respecto a Egan Bernal (Ineos). La lucha entre el Red Bull del líder y el Ineos del colombiano promete espectáculo en las 2 etapas restantes.

La cuarta etapa se disputa este jueves entre Arco y Trento con un recorrido de 167,8 kilómetros. Jornada reina de la presente edición con casi 3.600 metros de desnivel. De entrada el pelotón afrontará el Passo Bordala (1a,14,8 km al 6,9). Tras el largo descenso llegará la subida a Vigolo Vattaro (8,4 km al 6,7).

En mitad del recorrido se presenta el Passo Redebus (1a, 13 km al 6,8). En la segunda mitad no hay puertos puntuables, pero las subidas y bajadas son constantes, con las cotas de Baselga di Piné y Povo, la última dificultad a 9 kilómetros de la meta de Trento.