Seixas: "Es increíble, el año pasado vi ganar a Pogacar por television"

"Esto es realmente increíble. El año pasado todavía veía la transmisión televisiva de esta carrera. Ahora estoy aquí y gano", dijo emocionado Paul Seixas, de 19 años.

Un triunfo especial, además, porque era su debut en la Flecha, y en el primer intento fue el mejor en el Muro de Huy, donde se acaba de coronar.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros de equipo su esfuerzo, lo dieron todo, al 200%, y pedalearon sin parar. A veces tuve que valerme por mí mismo, pero lo dieron todo", explicó.

"Esto es realmente increíble. El año pasado todavía veía la transmisión televisiva de esta carrera. Ahora estoy aquí y gano. Pero como dije: esta es una victoria para el equipo", precisó.

El joven galo atacó en el ascenso al Muro de Huy sin respuesta de sus rivales.

"Había planeado marcar el ritmo con el equipo, pero había sido un día duro y todos estaban sufriendo. Después de eso, fue cuestión de intuición y de observar las señales. Todos se esforzaron al máximo", destacó.

Seixas se ha convertido en uno de los favoritos para el próximo domingo en la Lieja Bastoña.

"Va a ser una gran carrera con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Intentaré defenderme lo mejor que pueda, pero hoy ya es una señal de que estoy en buena forma", concluyó.