Tercer torneo Intercurso del Nihon Gakko arranca el viernes

Está en línea de largada el tercer Torneo Intercuso 2026 del Nihon Gakko, competencia organizada por los Alumnos de tercer año Promoción 2026 - nivel medio.

Otra intensa actividad y espacio deportivo, con el Nihon Gakko 33 años educando en valores, excelencia y felicidad. La Apertura será este viernes 24 de abril-2026 y la Clausura, el viernes 05 de Junio. Los jóvenes competirán en Futsal FIFA (masculino, Handbol (Femenino), vóley (mixto).

Participan estudiantes de los siguientes cursos:

Tercer año Promo 2026

Segundo año Promo 2027

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Primer año Promo 2028

Noveno grado Promo 2029

Octavo grado Promo 2030

Séptimo grado Promo 2031

Con el entusiasmo de siempre se prepararon los jóvenes y cada uno estará compitiendo en la defensa de sus colores: se tendrán partidos muy interesantes, en los que seguro se notará el esfuerzo de cada atleta por alcanzar el triunfo.

Las actividades son coordinadas por los directivos de la referida casa de estudio, encabezado por el director general Dr. Dionisio Ortega.

De esta manera el Nihon Gakko busca crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y que puedan desarrollar las distintas disciplinas del deporte, interrelacionados con la expresión artística-cultural de cada estudiante, apostando siempre mejorar la calidad de vida.