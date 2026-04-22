Yacaré XV en la búsqueda de su segundo triunfo en el Súper Rugby Américas 2026 contra Selkman

Los Yacaré XV se aprestan para su noveno juego en el Súper Rugby Américas 2026, para enfrentar a Selknam de Chile en calidad de anfitrión, en el “Héroes de Curupayty” del Parque Olímpico, Luque.

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Los reptiles guaraníes se encuentran en la retaguardia de la clasificación general, delante solamente de Cobras de Brasil, y debe necesariamente ir acercándose a las posiciones de vanguardia en caso que desee filtrarse entre los cuatro primeros que avanzarán a la fase semifinal, una vez concluida esta segunda rueda, con los partidos de vuelta.

La única victoria Yacaré fue contra los Dogos de Argentina, pero los demás siete partidos disputados hasta ahora fueron derrotas, si bien en 4 ocasiones por muy escaso margen, y con punto bonus que no lo dejaron al final de la tabla de clasificación.

En el antecedente de partido de los Yacaré, hubo derrota de 31-14 contra los líderes Pampas XV.

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* Programación novena fecha. La segunda fecha de los juegos de vuelta, se disputará conforme al siguiente calendario:

Viernes 24/04: Dogos XV vs. Pampas;

Sábado 25/04: Yacaré XV vs. Selknam;

Domingo 26/4: Cobras vs. Capibaras

* Posiciones. La tabla de posiciones de las diversas franquicias de la SRA 2026, es la siguiente:

1° Pampas de Argentina, 36 puntos;

2° Dogos XV de Argentina, 32 puntos;

3° Capibaras XV de Argentina, 26 puntos;

4° Tarucas de Argentina, 23 puntos;

5° Selknam de Chile, 21 puntos;

6° Peñarol de Uruguay, 15 puntos;

7° Yacaré XV de Paraguay, 11 puntos;

8° Cobras BR de Brasil, 7 puntos.

* Entradas. Las entradas se pueden adquirir en las secretarías de los clubes de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), para apoyar a los reptiles en el partido contra los trasandinoos.

Los menores de 16 años no abonan en concepto de ingreso, en el sector de Graderías.