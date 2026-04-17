Súper Rugby Américas: Yacaré XV no pudo contra el líder Pampas de Argentina, en el inicio de la segunda rueda

La escuadra albirroja tiene la difícil misión de remar de atrás, con 11 puntos, y si quiere continuar en la siguiente fase, deberá ganar los partidos restantes y meterse en los cuatro puestos de vanguardia, con el propósito de llegar a la siguiente instancia del Súper Rugby Américas, que es la fase semifinal.

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En cuanto al juego de esta fecha, disputado en la noche del viernes, los pampeños no tuvieron mucho inconvenientes para volver a derrotar a los guaraníes, esta vez en el Club Atlético San Isidro de Buenos Aires, tal como lo hicieran en el debut de ambos esta temporada, cuando los reptiles perdieron en el Héroes de Curupayty.

La franquicia guaraní tuvo buenos partidos, pero suerte dispar, pues dos de sus partidos terminaron cayendo por solo 1 puntos, mientras otros dos por 2 unidades. Uno de los partidos que cayó Yacaré por mayor diferencia fue precisamente contra Pampas, 17-30.

La única victoria hasta ahora fue contra Dogos, por categórico 41-20, en la última fecha de la primera ronda, en casa.

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* Programa de la octava fecha. Los demás partidos de esta fecha serán:

Selknam Rugby de Chile vs. Tarucas de Argentina (domingo 19 de abril);

Cobras Brasil Rugby vs. Dogos XV de Argentina (domingo 19 de abril);

Peñarol Rugby de Uruguay vs. Capibaras XV de Argentina (lunes 20 de abril).