Eddy Merckx evoluciona favorablemente tras una nueva operación de cadera

"Todo se desarrolló según lo previsto. Ha salido de cuidados intensivos para regresar a una habitación normal y, dadas las circunstancias, su estado es bueno. Ahora solo queda esperar para ver si el tratamiento es eficaz. En cualquier caso, su convalecencia llevará tiempo", declaró su hijo, el también exciclista Axel Merckx, en declaraciones a los medios belgas.

Su hijo añadió además que su padre seguirá hospitalizado, al menos, hasta la próxima semana, indicó el diario Het Laatste Nieuws.

"El Caníbal", que cumplirá 81 años en junio, arrastra complicaciones recurrentes en la cadera desde que se la fracturó en una caída en bicicleta a finales de 2024, lo que le ha obligado a someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

La última ha consistido en un lavado quirúrgico de la prótesis de cadera, dentro del tratamiento para combatir una infección que no respondía a los antibióticos.

Merckx, considerado por muchos el mejor ciclista de todos los tiempos, logró 525 victorias a lo largo de su carrera, entre ellas cinco Tours de Francia, cinco Giros de Italia y una Vuelta a España.