Alejandro Del Rey cae al quinto puesto y Wiesberger y Norris toman el liderato en China

Wiesberger ha alcanzado la primera posición tras firmar una vuelta de -5, mientras que Norris le ha acompañado en lo más alto con -4 en el día, situándose ambos empatados al frente del torneo. Por su parte, Del Rey ha cedido el liderato de la primera jornada tras completar la segunda ronda al par (E), lo que le ha llevado a un acumulado de -10.

En la tercera posición se han colocado los jugadores chinos Yanhan Zhou y Chai Bowen con -11. Zhou, número 230 del mundo y recién cumplidos los 18 años, ha firmado -2 en la jornada, mientras que Chai ha destacado con una tarjeta de -5 para mantenerse en la pelea por el triunfo.

Del Rey, que llegaba como líder tras la primera jornada, ha perdido cuatro posiciones en la clasificación, aunque se mantiene a solo dos golpes de la cabeza y sigue en la lucha por el título.

El madrileño, que estrenó su palmarés en el DP World Tour con su victoria en el Ras Al Khaimah Championship en enero de 2025, continúa en la parte alta del torneo con opciones de remontada.

En el grupo perseguidor aparece el español Ángel Ayora, decimotercero con -7 tras una vuelta de -3. El golfista malagueño, situado en torno al top 110 del ranking mundial, continúa consolidándose en el circuito a sus 21 años y se mantiene en posiciones competitivas en la clasificación.

También en la zona media de la tabla (18) figura el español Quim Vidal, con -6 en el total tras una jornada de -2. El jugador catalán continúa acumulando experiencia en el DP World Tour en este tipo de torneos de alto nivel.

Con el torneo aún abierto, la igualdad en la parte alta mantiene la emoción en Shanghái, con Del Rey tratando de recuperar posiciones frente a unos líderes que han aprovechado la segunda jornada para tomar el control del Abierto de China.