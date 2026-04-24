Claudio Ranieri rompe su relación con el Roma

"El Roma comunica que la relación con Claudio Ranieri ha finalizado. El club desea agradecer a Claudio por su significativa contribución al Roma. Ha liderado al equipo en un momento muy difícil y siempre estaremos agradecidos por sus esfuerzos", informó el conjunto 'giallorosso' en un comunicado.

"Mirando hacia el futuro, nuestra dirección es clara. El club es sólido, con un liderazgo fuerte y una visión bien definida. El Roma siempre será lo primero", señalaron.

El vínculo entre ambas partes finaliza después de varias tensiones entre Ranieri y el entrenador del Roma, Gasperini, que se intensificaron en las últimas semanas a raíz de diferencias en la planificación deportiva y la gestión de la plantilla.

"Tenemos plena confianza en el camino que nos espera bajo la dirección técnica de Gian Piero Gasperini, con el objetivo compartido de crecer, mejorar y obtener resultados a la altura de nuestra historia", dijo el club, cuyo propietario es la familia Friedkin, reiterando su apoyo al técnico.

Entre los desacuerdos, Ranieri, como asesor, defendía las decisiones del club y aseguraba que Gasperini había dado su visto bueno a los fichajes, mientras que el entrenador lo desmintió y se sintió "traicionado", alegando que sus peticiones no fueron atendidas.

Estos choques, unidos a cruces de declaraciones y desacuerdos sobre el modelo de gestión del equipo, fueron aumentando con el tiempo, debilitando la relación entre ambos hasta el punto de que Ranieri fue apartado este viernes del proyecto.

El exentrenador de equipos como el Valencia, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Juventus, el Inter de Milan o el Leicester City -con el que protagonizó uno de los mayores hitos recientes del fútbol al conquistar la Premier League en 2016-, entre otros clubes europeos de primer nivel, cierra así su etapa con el conjunto romano.

Ranieri, que militó en el Roma, su ciudad natal y del club del que es hincha confeso, como futbolista entre 1972 y 1974, fue entrenador en varias etapas del equipo: desde septiembre de 2009 hasta 2011, luego regresó para finalizar la temporada 2018/2019 y volvió por tercera vez en 2024, en una situación delicada para 'la Loba'.

Bajo su dirección, el Roma mejoró sus resultados, logró una racha destacada en Serie A y llegó a pelear por los puestos de Liga de Campeones.

El 25 de mayo de 2025 se retiró por segunda vez tras finalizar la temporada con el Roma, pasando a desempeñar un papel directivo como asesor de los propietarios para asuntos deportivos.

En junio de 2025 rechazó una oferta para convertirse en seleccionador de Italia y decidió continuar en su cargo directivo en la entidad romanista.