El ciclista colombiano Cristian Muñoz muere tras sufrir accidente en una carrera francesa

Bogotá, 24 abr (EFE).- El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, de 30 años y perteneciente al equipo Nu Colombia, falleció en la ciudad española de Oviedo, a donde había sido traslado para recibir atención médica tras sufrir un accidente en una carrera en Francia, informó este viernes la escuadra.