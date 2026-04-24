Nairo Quintana gana la segunda etapa y es el nuevo líder de la Vuelta Asturias

Quintana, de 36 años, con once temporadas en el Movistar y 51 victorias en el circuito internacional, llegó a la meta en Pola de Lena en solitario, por delante de Pericas, que entró segundo a 26 segundos.

Diego Pescador (Movistar Team), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) y Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), entraron en meta tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

La segunda etapa, considerada la ‘reina’ de la 68 edición de la Vuelta Asturias, se desarrolló en un recorrido de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, con una primera mitad llana y cuatro puertos de montaña, uno de primera categoría, dos de segunda y el último de tercera.

El pelotón tomó la salida a las 13:45 tras un minuto de silencio en homenaje al corredor colombiano Cristian Camilo Muñoz, que falleció este viernes a causa de las lesiones que sufrió el pasado 18 de abril en una caída cuando disputaba el Tour du Jura en Francia, circunstancia por la cual su equipo el Ñu Colombia abandonó la ronda asturiana.

A 75 kilómetros de meta, los ciclistas Danny van der Tuuk (Euskaltel Euskadi) y Ole Theiler (Rembe rad-net) atacaron con fuerza y consiguieron un minuto de ventaja sobre el pelotón, pero al llegar al píe del Alto de La Cruz, el corredor del equipo vasco se lanzó en solitario y abrió una brecha de 10 segundos sobre su compañero de fuga.

A 40 kilómetros de meta se formó un grupo de cabeza con el líder provisional de la general Samuel Fernández, del Caja Rural- Seguros RGA, Nairo Quintana y Diego Pescador (ambos Movistar Team), Adrià Pericas (UAE Team), y Txomin Juaristi (Euskaltel).

En el alto de la Covadiella, se fugaron Nairo Quintana y Pericas, que intentaron una escapada aunque son neutralizados en el descenso a 27 kilómetros de meta por Pescador, Fernández y Juaristi, reagrupándose en la cabeza de carrera.

En las primeras rampas del Alto de Cueña, Nairo Quintana lo volvió a intentar llevándose a rueda a Pericas y lograron coronar el puerto con 25 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor y más de dos minutos del pelotón.

Al paso por Mieres, última meta volante, el dúo de cabeza continuó dándose relevos y dejó a 35 segundos al asturiano Samuel Fernández, que en ese momento perdió su condición de líder provisional de la general, que asumió el colombiano Quintana de manera virtual.

En la subida a Carabanzo, último de los cuatro puertos de la etapa, Quintana cambió el ritmo y avanzó en solitario hacia la meta. EFE.