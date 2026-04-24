Peruano nada 26,5 kilómetros sin neopreno en el lago Titicaca para batir récord Guinness

Lores consiguió nadar esa distancia a una altitud cercana a los 3.900 metros sobre el nivel del mar y una temperatura del agua que rondaba los 12 grados centígrados, únicamente con un bañador de natación y sin el aislante del neopreno para reducir el riesgo de hipotermia.

El deportista partió de un punto cercano al sector de Tiquilani para llegar hasta la isla de Amantani, en una travesía que le tomó 9 horas, 4 minutos y 54 segundos en las que resistió la baja concentración de oxígeno, el frío y el viento.

Durante el trayecto, que se desarrolló íntegramente en aguas peruanas, en paralelo a la línea de frontera lacustre con Bolivia, Lores estuvo asistido por el kayakista Eke Tapullima y por una lancha guardacostas de la Marina de Guerra del Perú donde también estaban integrantes de la Fundación Grau.

La documentación de esta gesta sobre aguas gélidas y a gran altitud, realizada con el objetivo de concienciar sobre la importancia de preservar los ecosistemas y reducir la contaminación por plásticos, fue enviada a la organización de los récord Guinness para su correspondiente certificación.