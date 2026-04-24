Viernes, 24 de abril de 2026

Redacción deportes. El Real Madrid, sin margen de error si quiere mantenerse con opciones al título, visita este viernes al Real Betis en el partido que abre la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports.

Madrid. Jannik Sinner, número uno y principal candidato al título tras las ausencias de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, debuta este viernes en el Masters 1.000 de Madrid frente al francés Benjamin Bonzi, situado en el puesto 104 del 'ranking' y al que el italiano ha vencido en sus tres enfrentamientos previos.

León (España). El guardameta internacional iraní Saeid Barkhordari, jugador del Abanca Ademar español, vive con intensidad a miles de kilómetros el conflicto en su país, donde se encuentran sus familiares, y, en una entrevista con EFE, reconoce: "Solo cuando termine esta guerra, respiraré tranquilo". Por Fernando Pérez Soto

Jerez de la Frontera (Cádiz, España). Comienzan este viernes en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) los entrenamientos del Gran Premio de España, cuarta carrera de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad de 2026.

Chicago (EE.UU.). De los 6 anillos de Michael Jordan a la crisis deportiva es la dura realidad de los Chicago Bulls. Sin 'playoffs' en cuatro años y sin dirección deportiva ni entrenador, el equipo perdió cualquier ilusión de proyecto. Con una paradoja, pues el negocio sigue facturando: su valor aumentó un 20 % en 2025 y los ingresos superaron los 400 millones de dólares.

- Rally Islas Canarias-Rally de España, quinta prueba del Mundial (hasta 26). (FOTO)

- Euroliga. Play-in (FOTO). Mónaco-Barça (17.30 GMT).

- NBA. Playoffs: Philadelphia 76ers-Boston Celtics (23.00 GMT), Houston Rockets-Los Angeles Lakers (00.00) (FOTO), Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs (02.30).

- Entrevista con el guardameta internacional iraní Saeid Barkhordari, jugador del Abanca Ademar León españaol. (FOTO)

- Vuelta a Asturias (España) (hasta 26).

- Reportaje: Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà, se suma a la lista de exjugadores del Barça que se han subido a la ola de comprar clubes de fútbol. (FOTO) (VÍDEO)

- España. LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO): Betis-Real Madrid (19.00 GMT).

. Previas de los partidos Alavés-Mallorca, Getafe-Barcelona, Valencia-Girona y Atlético de Madrid-Athletic.

- Liga inglesa (jornada 34): Sunderland-Nottingham Forest (19:00 GMT).

- Liga francesa (jornada 31): Brest-Lens (18:45 GMT).

- Liga italiana (jornada 34): Nápoles-Cremonese (18:45 GMT). (FOTO)

- Draft de la NFL, en Pittsburgh (Pensilvania, EEUU) (hasta 25).

- DP World Tour. Abierto de China, en el club Enhance Anting de Shanghái (hasta 26).

- The Chevron Championship, primer 'major' femenino de la temporada, en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas (EE.UU.) (hasta 26).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de España, en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. (FOTO)

- Ciudad de Panamá. Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.(FOTO)

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3 mayo). (FOTO)

- Sorteo de los 'play-offs' de la Billie Jean King Cup, en los que está Argentina (10.00 GMT).

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Redacción EFE Deportes