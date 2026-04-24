Yacaré XV por el Súper Rugby y otros dos partidos por torneos distintos, en el “Héroes de Curupayty”, en jornada sabatina

Tres partidos imperdibles se desarrollarán desde las 15:15 en el Estadio “Héroes de Curupayty” en el Parque Olímpico de Luque, con la velada de fondo entre Yacaré XV y Selknam de Chile (20:00), por el Súper Rugby Américas “SRA 2026″.

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La franquicia paraguaya Yacaré XV empieza a disputar los partidos que podrían determinar rápidamente su futuro en el SRA, pues se encuentra penúltima en la tabla, con la participación de 8 equipos.

Solamente 4 avanzarán a la siguiente etapa, que son las semifinales por el torneo.

El partido entre los reptiles guaraníes y los trasandinos será a partir de las 20:00.

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Otros partidos

Desde temprana hora de la tarde, a partir de las 15:15, ya se vivirán las alternativas del encuentro por el Torneo Nacional de Clubes, entre San José y Encarnación.

A continuación se disputará el cotejo entre Curda y San José, por el Torneo Integración de la URP/URF (Unión de Rugby de Formosa), desde las 17:15.

En este certamen participan los dos equipos paraguayos, y los formoseños Aguará R&H Club y Formosa XV.