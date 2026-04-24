Polideportivo
24 de abril de 2026 - 19:53

Yacaré XV por el Súper Rugby y otros dos partidos por torneos distintos, en el “Héroes de Curupayty”, en jornada sabatina

Los Yacaré XV enfrentarán este sábado a Selknam de Chile, por la novena cita del Súper Rugby Américas, en Luque.
Los Yacaré XV enfrentarán este sábado a Selknam de Chile, por la novena cita del Súper Rugby Américas, en Luque.

Una jornada maravillosa para la afición amante de la ovalada tendrá lugar este sábado, en el estadio “Héroes de Curupayty”, con una triple programación, la cita con los Yacaré XV que enfrentarán a Selknam de Chile, y, dos cotejos por el Torneo Nacional de Clubes y el Integración URP/URF.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Tres partidos imperdibles se desarrollarán desde las 15:15 en el Estadio “Héroes de Curupayty” en el Parque Olímpico de Luque, con la velada de fondo entre Yacaré XV y Selknam de Chile (20:00), por el Súper Rugby Américas “SRA 2026″.

Lea mas: Yacaré busca su segundo triunfo, contra Selknam

La franquicia paraguaya Yacaré XV empieza a disputar los partidos que podrían determinar rápidamente su futuro en el SRA, pues se encuentra penúltima en la tabla, con la participación de 8 equipos.

Solamente 4 avanzarán a la siguiente etapa, que son las semifinales por el torneo.

El partido entre los reptiles guaraníes y los trasandinos será a partir de las 20:00.

Otros partidos

Desde temprana hora de la tarde, a partir de las 15:15, ya se vivirán las alternativas del encuentro por el Torneo Nacional de Clubes, entre San José y Encarnación.

A continuación se disputará el cotejo entre Curda y San José, por el Torneo Integración de la URP/URF (Unión de Rugby de Formosa), desde las 17:15.

En este certamen participan los dos equipos paraguayos, y los formoseños Aguará R&H Club y Formosa XV.