Polideportivo
25 de abril de 2026 - 06:35

El argentino Felipe Verde, ayudante de Domínguez, se despide este sábado del Frigoríficos

Imagen sin descripción

Cangas do Morrazo (Pontevedra, España), 25 abr (EFE).-El argentino Felipe Verde, segundo entrenador del Frigoríficos del Morrazo, se sentará este sábado por última vez en el banquillo de O Gatañal en el partido contra el Rebi Cuenca, de la máxima categoría del balonmano español.

Por EFE

Después de cuatro temporadas como segundo entrenador del Frigoríficos, primero como ayudante de Nacho Moyano y ahora de Quique Domínguez, Felipe Verde ha decidido poner fin a su etapa en Cangas “por motivos personales”, informó la entidad gallega.

“Fueron cuatro años de trabajo, compromiso y dedicación a este escudo, dejando una gran huella en el día a día del equipo y también del vestuario. Mucha suerte en el futuro, O Gatañal siempre será tu casa”, señala el club presidido por Alberto González en su comunicado de prensa.