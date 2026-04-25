El argentino Felipe Verde, ayudante de Domínguez, se despide este sábado del Frigoríficos

Después de cuatro temporadas como segundo entrenador del Frigoríficos, primero como ayudante de Nacho Moyano y ahora de Quique Domínguez, Felipe Verde ha decidido poner fin a su etapa en Cangas “por motivos personales”, informó la entidad gallega.

“Fueron cuatro años de trabajo, compromiso y dedicación a este escudo, dejando una gran huella en el día a día del equipo y también del vestuario. Mucha suerte en el futuro, O Gatañal siempre será tu casa”, señala el club presidido por Alberto González en su comunicado de prensa.