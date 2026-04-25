“El tenis necesita a Carlos Alcaraz”, afirma Sinner

“Creo que lo más importante es decir que, ante todo, el tenis necesita a Carlos. El tenis es un deporte mucho mejor cuando él está”, aseguró Jannik Sinner en rueda de prensa tras su estreno en el Masters 1000 de Madrid.

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“Para mí personalmente es agradable cuando él está”, dijo el italiano, tras vencer en segunda ronda del torneo madrileño al francés Benjamin Bonzi por por 6-7 (6/8), 6-1 y 6-4.

“Creo que va a volver más fuerte que antes, pero las lesiones siempre son duras, especialmente en la muñeca”, explicó Sinner.

Alcaraz anunció el viernes su baja para los dos grandes próximos torneos de tierra batida, incluido el francés, donde defiende título por sus problemas en la muñeca y son poner una fecha a su regreso a las canchas.

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El italiano expresó su deseo de que el español pueda reaparecer en Wimbledon, pero también apeló a la prudencia y a que Alcaraz se reponga bien para evitar problemas mayores en el futuro.

Respecto a su estreno en Madrid, donde tuvo que remontar el primer set, Sinner admitió que fue “un partido difícil” recordando las condiciones de la altura de Madrid.

“La pelota vuela un poco más. Es bastante rápida. Cuando alguien saca muy bien no es fácil devolver. Sí, es una pista muy particular aquí. Es muy diferente a Roma y París”, añadió.

“Siento que este torneo de tierra batida es un mundo aparte, pero estoy contento de estar aquí, de haberme puesto en esta situación”, afirmó el italiano, que aspira a su primer título en la Caja Mágica madrileña. AFP