La 'armada' española contra los atletas africanos en la gran fiesta del maratón de Madrid

Un año más, Madrid se prepara para celebrar su gran fiesta del atletismo popular con unos números que dan vértigo. Este año hay récord de participación con 47.000 personas, dos mil más que en 2025, y 8.000 en lista de espera.

El reparto por distancias se resume en 15.000 de maratón, 23.000 de medio maratón y 9.000 en 10k con 29.610 hombres y 17.390 mujeres. De estos datos destaca el crecimiento de la participación femenina (37% del total), sobre todo en el 10k, en el que alcanza el 56% siendo la carrera española con mayor participación femenina a nivel mixto. En maratón es del 19% y en medio maratón de 36%.

El otro 28% de los participantes son los 13.210 extranjeros que tomarán la salida en alguna de las distancias representando a 113 países, entre los que destacan Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos como los más numerosos.

En maratón, en la categoría femenina, la victoria se prevé para la 'armada' etíope que lidera Zenebu Fikadu (2h24.43) junto con Amente Sorome (2h24.45), Kena Girma (2h25.56) y Aynalem Kassahun (2h26.12).

También es probable que un etíope sea quién levante los brazos de campeón en la distancia larga ya que tres de los mejores tiempos los acreditan atletas de ese país africano: Betesfa Getahun (2h05:28), Adugna Takele (2h05:52) y Limenih Getachew (2h06:47). Frente a ellos el keniano Mike Kiptum Boit (2h06:08) y el español Alejandro Jiménez (2h10:29), que espera sorprender con una buena posición a los fondistas africanos.

El medio maratón deparará el duelo español entre Isabel Barreiro (1h13:20) y María Lázaro (1h14:54) entre las féminas mientras que en la categoría masculina Carlos Mayo (59:39), único atleta con un crono acreditado por debajo de la hora, se batirá en el asfalto con su compatriota Jesús Ramos (1h02:14), el etíope Mikiyas Barega (1h01:34) y el keniano Gideon Kiprop (1h02:50).

En la carrera corta, los 10k, todas las miradas estarán puestas en Águeda Marqués (31:58) e Irene Sánchez Escribano (31:35) y en la terna de favoritos españoles al podio con Adam Maijó (28:04), Yago Rojo (28:21), que el año pasado fue tercero en maratón, y Adrián Ben (28:56).

Esta edición será también la primera vez que el maratón de Madrid se celebre como parte de la asociación 'Maratones europeos clásicos' (EMC), que engloba a ocho de las carreras más representativas de Europa, en una iniciativa que combina “deporte, turismo y cultura y apoya la integración entre corredores de todo el mundo”.

Los Maratones Europeos Clásicos reúnen a ocho prestigiosos maratones en ciudades de todo el continente como Roma (Italia), Madrid, Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca), Viena (Austria), Varsovia (Polonia) y Fráncfort (Alemania).