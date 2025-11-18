Polideportivo
18 de noviembre de 2025 - 20:40

Buenos vientos en jornada náutica de ABC en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá

Al borde de la Bahía de Asunción posan los colaboradores de ABC en una jornada de aprendizaje y camaradería. Compartieron un día de navegación y naturaleza en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá.
Gentileza

A orillas de la Bahía de Asunción se vivió una exitosa jornada náutica el domingo en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá, que abrió sus puertas a más de 60 integrantes de las familias de ABC.

Por ABC Color

El encuentro ofreció un espacio de contacto con la naturaleza y permitió a los participantes iniciarse en la navegación a vela, en un ambiente plenamente familiar y de camaradería.

Todo listo en la Bahía para las pruebas de vela.
Varios de los componentes de ABC aprendieron conceptos básicos de la navegación.
Chicos de todas las edades se sumaron al evento.
Durante la actividad, varios colegas pudieron aprender aspectos básicos de la navegación, así como el armado de un bote de competencia. Las instrucciones estuvieron a cargo del timonel Nivaldo Escurra, responsable de la organización del evento.

Una hermosa jornada de navegación en la Bahía capitalina.
El presidente del Club Mbiguá, Lic. Édgar Kraemer, expresó su satisfacción por el entusiasmo y la participación demostrada por los asistentes.

Un reencuentro entre las familias y la naturaleza.
La jornada culminó pasado el mediodía con un almuerzo compartido, cerrando una experiencia enriquecedora para todos.

Las familias de colaboradores de ABC vivieron una magnífica experiencia.
Afortunadamente, la inclemencia del tiempo se desató recién después de que todos los participantes ya habían abandonado el lago.

El fuerte temporal que azotó posteriormente a la capital dejó varios destrozos materiales, pero no hubo que lamentar daños personales, lo que reforzó la sensación de alivio tras una actividad que se desarrolló de manera segura y sin inconvenientes.

El temporal llegó después del evento afortunadamente.
