Buenos vientos en jornada náutica de ABC en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá

El encuentro ofreció un espacio de contacto con la naturaleza y permitió a los participantes iniciarse en la navegación a vela, en un ambiente plenamente familiar y de camaradería.

Durante la actividad, varios colegas pudieron aprender aspectos básicos de la navegación, así como el armado de un bote de competencia. Las instrucciones estuvieron a cargo del timonel Nivaldo Escurra, responsable de la organización del evento.

El presidente del Club Mbiguá, Lic. Édgar Kraemer, expresó su satisfacción por el entusiasmo y la participación demostrada por los asistentes.

La jornada culminó pasado el mediodía con un almuerzo compartido, cerrando una experiencia enriquecedora para todos.

Afortunadamente, la inclemencia del tiempo se desató recién después de que todos los participantes ya habían abandonado el lago.

El fuerte temporal que azotó posteriormente a la capital dejó varios destrozos materiales, pero no hubo que lamentar daños personales, lo que reforzó la sensación de alivio tras una actividad que se desarrolló de manera segura y sin inconvenientes.