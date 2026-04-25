Sábado, 25 de abril de 2026

. También se disputan los partidos Fulham-Aston Villa, Liverpool-Crystal Palace, West Ham-Everton y Wolverhampton-Tottenham.

Londres. El líder de la Premier League, el Mánchester City, afronta este sábado en Wembley la primera semifinal, a partido único, de la Copa de Inglaterra, y lo hace ante un histórico en horas bajas, el Southampton, cuarto en la 'Championship', la segunda categoría del fútbol inglés.

Redacción deportes. Tras el empate del Real Madrid en Sevilla ante el Betis, el Barcelona pretende dar este sábado en el campo del Getafe un golpe casi definitivo a LaLiga EA Sports, mientras que el Atlético de Madrid, con la cabeza puesta en el encuentro ante el Arsenal de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, recibe al Athletic Club. Además, el Alavés-Mallorca y el Valencia-Girona destacan en la pelea por evitar el descenso.

Madrid. El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie del cuadro masculino, se enfrenta al argentino Mariano Navone, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera favorita del femenino, se ve las caras con la rumana Jaqueline Cristian este sábado en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, que se juega en la Caja Mágica hasta el domingo 3 de mayo.

Jerez de la Frontera (España). Después de que Alex Márquez (Ducati) fuera el más rápido en los entrenamiento del viernes, el Gran Premio de España de MotoGP vive este sábado su segunda jornada con los entrenamientos libres (08.40 a 10.40), sesiones de clasificación (10.50 a 14.20) y carrera esprint de MotoGP (15.00) en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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- NBA. Playoffs: Orlando Magic-Detroit Pistons (17.00 GMT), Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (19.30), Atlanta Hawks-New York Knicks (22.00) y Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets (00.30 GMT del domingo).

- Previas de la Lieja-Bastoña Lieja masculina y femenina.

- España. LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO): Alavés-Mallorca (12.00 GMT), Getafe-Barcelona (14.15), Valencia-Girona (16.30), Atlético de Madrid-Athletic (19.00).

- Bundesliga alemana (jornada 31): Mainz-Bayern Múnich (13:30 GMT).

- Liga inglesa (jornada 34): Fulham-Aston Villa (11:30 GMT), Liverpool-Crystal Palace (14:00), West Ham-Everton (14:00), Wolverhampton-Tottenham (14:00) y Arsenal-Newcastle (16:30).

- Copa de Inglaterra (semifinales): Manchester City-Southampton (16:05 GMT).

- Liga francesa (jornada 31): Lyon-Auxerre (13:00 GMT) y Angers-PSG (17:00).

- DP World Tour. Abierto de China, en el club Enhance Anting de Shanghái (hasta 26).

- The Chevron Championship, primer 'major' femenino de la temporada, en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas (EE.UU.) (hasta 26).

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.50 a 12.20) y carrera esprint de MotoGP (13.00) del Gran Premio de España, en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. (FOTO)

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- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3 mayo). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes