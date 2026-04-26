Domingo, 26 de abril de 2026

Londres. Un Chelsea en crisis, octavo en la Premier, se cruza este domingo con otro histórico, el Leeds, que pelea por evitar el descenso la primera categoría del fútbol inglés en la segunda semifinal de la Copa de Inglaterra, que se juega a partido único en el legendario estadio Wembley de Londres.

Redacción Deportes. El esperado primer enfrentamiento cara a cara entre el esloveno Tadej Pogacar, el francés Paul Seixas y el belga Remco Evenepoel tiene lugar este domingo en el cuarto 'monumento' de la temporada, la 112ª edición de la "Decana" de las carreras, la Lieja-Bastoña-Lieja, que cierra en Bélgica la temporada de primavera y donde el espectáculo está servido en 259,9 km de recorrido por Las Ardenas.

Madrid. El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se enfrenta al danés Elmer Moller en dieciseisavos de final del torneo de Madrid, mientras que en otro de los duelos estelares del cuadro masculino, la promesa española, Rafa Jódar, se mide al brasileño Joao Fonseca, en tanto que en el cuadro femenino, la kazaja Elena Eybakina y la estgadounidense Coco Gauff, segunda y tercera favoritas, juegan ante la china Qinwen Zheng y a la rumana Sorana Cirstea, respectivamente.

Jerez de la Frontera (Cádiz). El español Marc Márquez (Ducati), campeón del mundo de MotoGP, partirá desde la pole en el circuito Ángel Nieto de Jerez (Cádiz), donde se disputa el Gran Premio de España de Motociclismo, en pos de su primera victoria en 2026 tras imponerse el sábado en la carrera al esprint.

Londres. Sabastian Sawe y Jacob Kiplimo, en la carrera masculina, y Tigst Assefa, Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri, en la femenina, son este domingo los favoritos a la victoria final en el Maratón de Londres, uno de los 'majors' de cada año y que en 2026 cumple la edición con mayor nivel de las 45 de la prueba.

Redacción Deportes. La fase de grupos de la Copa Libertadores llega esta semana a su ecuador con dos equipos argentinos, dos brasileños y uno ecuatoriano con puntuación perfecta, mientras que Cusco, Barcelona, Always y Libertad, que no han sumado, necesitan 'ganar o ganar' para evitar una despedida anticipada. Por Luis Alejandro Amaya E.

Las Palmas de GRan Canaria. El francés Sébastien Ogier (Toyota) parte con solo 3.8 segundos de ventaja sobre el piloto sueco Oliver Solberg (Toyota) en los últimos cuatro tramos que cierran este domingo el Rally Islas Canarias-Rally de España.

- Maratón de Londres (major). (FOTO)

- Zurich Rock‘n’Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10km (desde las 06.00 GMT. Salida en Gregorio Marañón y meta en el Paseo de Recoletos). (FOTO) (VÍDEO)

- Acaba el Rally Islas Canarias-Rally de España, quinta prueba del Mundial. Cuatro especiales, la última a las 11.15 (FOTO)

- Exhibición del piloto argentino de Fórmula Uno Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires. (FOTO) (VÍDEO)

- NBA. Playoffs: Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers (17.00) y Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs (19.30), Philadelphia 76ers-Boston Celtics (23.00) y Houston Rockets-Los Angeles Lakers (01.30). (FOTO).

- Lieja-Bastoña-Lieja, de 260 km con salida y meta en Lieja (Bélgica). (FOTO)

- Titan Desert Marruecos 2026 (hasta 2 mayo).

- LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO): Rayo-Real Sociedad (12.00), Oviedo-Elche (14.15), Osasuna-Sevilla (16.30), Villarreal-Celta (19.00).

- Liga de Campeones femenina. Semifinales, ida: Arsenal-Lyon (14.30).

- Copa de Inglaterra (semifinales): Chelsea-Leeds (14:00) (FOTO).

- Liga francesa (jornada 31): Marsella-Niza (18:45)

- Liga italiana (jornada 34): Génova-Como (13:00), Torino-Inter (16:00) y Milan-Juventus (18:45).

- DP World Tour. Abierto de China, en el club Enhance Anting de Shanghái (hasta 26).

- The Chevron Championship, primer 'major' femenino de la temporada, en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas (EE.UU.), con la participación de Carlota Ciganda, Julia López, Carla Tejedo, Andrea Revuelta y Paula Martín (hasta 26).

- Gran Premio de España, en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Moto3 a las 09.00, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Entrevista a Ignacio Soto Borja, cofundador del padel, quien habla de la actualidad de ese deporte, aspirante a ser incluido en el programa olímpico.

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3 mayo). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes