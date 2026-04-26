Polideportivo
26 de abril de 2026 - 09:45

Los tiempos de paso de Sawe para batir el récord del mundo de maratón

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Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Los tiempos de paso del keniano Sabastian Sawe para convertirse en el primer hombre en bajar de las dos horas y batir el récord del mundo de maratón con 1h59:30 son los siguientes.

Por EFE