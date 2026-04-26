Lunes, 27 de abril de 2026

Redacción Deportes. El París Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, el defensor del título y que de nuevo ha ido a lo largo del torneo de menos a más, y el Bayern Múnich, otro de los grandes aspirantes y que dejó en la cuneta en la ronda previa al Real Madrid, ultiman este lunes su puesta a punto para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que se disputará este martes en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

Londres. Cristhian Mosquera, defensa español del Arsenal, analiza en una entrevista con la Agencia EFE el momento actual del equipo, la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y su decisión de jugar por España en lugar de por Colombia.

Madrid. El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, se enfrenta este lunes al francés Terence Atmane, mientras que la número 1 del ránking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se ve las careras con la japonesa Naomi Osaka este lunes en los dieciseisavos de final del Mutua Madrid Open, que se juega en la Caja Mágica hasta el domingo 3 mayo.

Redacción deportes. Un gol de rabona candidato al premio Puskas, un liderato tras más de 40 años sin conseguirlo y un país que vive el fútbol como se vivía en España hace 35 años.... El MAS de Fez, dirigido por el español Pablo Franco, exentrenador del Getafe y exanalista del Real Madrid, está revolucionando la liga marroquí. Por Carlos Expósito.

Ciudad de Panamá. La seleccionadora de fútbol femenino de Panamá, la española Toña Is, asegura en una entrevista con la Agencia EFE que su equipo vive un momento clave, con resultados que respaldan su crecimiento y lo posicionan como un rival competitivo en la región en la lucha por un cupo al Mundial FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Redacción Deportes. Previas de los seis partidos que abren este martes la tercera jornada de la fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores: Lanús (ARG)-Liga de Quito (ECU) y Libertad (PAR)-Independiente del Valle (ECU) a las 22.00 GMT; Universidad Central (VEN)-Rosario Central (ARG) a las 00.00 GMT; Cruzeiro (BRA)-Boca Juniors (COL) a las 00.30 GMT; y Sporting Cristal (PER)-Junior (COL) y Deportes Tolima (COL)-Coquimbo Unido (CHI) a las 02.00 GMT.

Redacciones Deportes. Doce equipos ultiman este lunes la preparación para sus partidos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana: San Lorenzo (ARG)-Santos (BRA), Botafogo (BRA)-Independiente Petrolero (BOL) a las 22.00 GMT; Barracas Central (ARG)-Audax Italiano (CHI) a las 00.00 GMT; Millonarios (COL)-Sao Paulo (BRA) y Deportivo Recoleta (PAR)-Deportivo Cuenca (ECU) a las 00.30 GMT; y O'Higgins (CHI)-Boston River (URU) a las 02.00 GMT.

- Análisis del histórico récord del mundo de maratón del keniano Sabastian Sawe, que el domingo se convirtió en el primer hombre en bajar de las dos horas en un maratón convencional (1h.59:30).

- NBA. Playoffs: Orlando Magic-Detroit Pistons (2-1) (00.00 GMT del martes), Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (0-3) (01.30), Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (1-3) (02.30).

- España LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO). Espanyol-Levante (19.00 GMT).

- Liga de Campeones. Previa del partido de ida de semifinales PSG-Bayern.

- Londres. El defensa español del Arsenal, Cristhian Mosquera, analiza en una entrevista con EFE el momento actual del equipo, la eliminatoria de Champions contra el Atlético y su decisión de jugar por España en lugar de Colombia. (FOTO) (VÍDEO)

- Marruecos. Un gol de rabona candidato al premio Puskas, un liderato tras más de 40 años sin conseguirlo y un país que vive el fútbol como se vivía en España hace 35 años; el MAS de Fez dirigido por el español Pablo Franco, exentrenador del Getafe y exanalista del Real Madrid, está revolucionando la liga marroquí. Por Carlos Expósito. (VÍDEO)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Inglaterra. 34ª jornada: Manchester United-Brentford (19.00 GMT).

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de la 3ª jornada: Lanús (Arg)-LDU Quito (Ecu), Libertad (Par)-Ind. del Valle (Ecu), Universidad Central (Ven)-Rosario Central (Arg), Cruzeiro (Bra)-Boca Jrs. (Arg), Sporting Cristal (Per)-Junior (Col) y Tolima (Col)-Coquimbo (Chi).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de la 3ª jornada Botafogo (Bra)-Independiente (Bol), San Lorenzo (Arg)-Santos (Bra), Barracas Central (Arg)-Audax (Chi), Millonarios (Col)-Sao Paulo (Bra), Recoleta (Par)-Dep. Cuenca (Ecu) y O'Higgins (Chi)-Boston River (Uru).

- Copa de Campeones CONCACAF. Previa del partido de ida de las semifinales Nashville-Tigres UANL.

- Análisis del Gran Premio de España. "El misterio del equipo oficial Ducati". Por Fernando Castán.

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes