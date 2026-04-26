Masters 1000 de Madrid: Daniel Vallejo frente a Cobolli, un duelo que invita a soñar este lunes

En la octava jornada del Madrid Open, Daniel Vallejo disputaráe este lunes a las 14:00 (en vivo por Disney+) su quinto partido, posterior a los dos de la “qualy” y los dos triunfos en el cuadro principal, ante el búlgaro Grigor Dimitrov (doble 6/4) y el estadounidense Learner Tien (6/4 y 6/3), respectivamente.

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Por su parte, Cobolli viene de superar al argentino Camilo Ugo Carabelli por 7/6 (9), 1/6 y 4/6, en dos horas y 27 minutos.

El juego entre el paraguayo y el italiano está marcado para el quinto turno de la Cancha 3, que inicia su programación a las 11:00 hora local (las 6:00 de Paraguay), con estimación del partido para las 14:00 de nuestro país.

En caso de avanzar a la siguiente ronda (octavos), Vallejo podría enfrentar al Daniil Medvedev, de 30 años y 10 del ranking ATP, quien tiene en su camino al juvenil noruego proveniente de la “qualy”, Nicolai Budkov Kjaer, de 19 años y 140 del escalafón mundial.

Un camino histórico

Daniel Vallejo llega a esta instancia con el pecho inflado tras firmar una semana perfecta en suelo español. En la primera ronda, dio el gran golpe del torneo al eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov por un doble 6-4. Lejos de conformarse, el sábado pasado ratificó su gran nivel al superar con autoridad al estadounidense Learner Tien (N° 21) por 6-4 y 6-3.

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Estos resultados no solo representan su consolidación en la élite, sino que marcan un hito histórico: es el primer paraguayo en ganar partidos en un Masters 1000 desde que lo hiciera Ramón Delgado en 2010.

Nuevo integrante del Top 100

Independientemente del resultado de este lunes, “Dani” ya ha cumplido uno de sus grandes objetivos de la temporada. Con los puntos obtenidos en Madrid, el paraguayo ha escalado virtualmente hasta el puesto 82 del mundo, asegurando su ingreso oficial al selecto Top 100 del ranking ATP por primera vez.

El duelo ante Cobolli será una prueba de fuego para medir sus aspiraciones en el circuito. De ganar, Vallejo no solo avanzaría a octavos de final, sino que seguiría rompiendo techos de cristal para el deporte nacional antes de su inminente debut en el cuadro principal de Roland Garros.