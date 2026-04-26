Ariana Portillo y Jazmín Mendoza llevan la bandera paraguaya a una final europea de handbol

El handbol paraguayo está de fiesta y tiene sello femenino. Las atletas compatriotas Ariana Portillo y Jazmín Mendoza han alcanzado la cima del balonmano europeo al clasificarse a la gran final de la EHF European Cup Women con su club, el Mecalia Atlético Guardés.

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En una tarde inolvidable en el pabellón de A Sangriña, el conjunto gallego selló su pasaporte tras derrotar este sábado al Costa del Sol Málaga por un marcador de 26-23 (52-47 en el global).

La victoria desató la euforia en la localidad de A Guarda, donde las paraguayas se han convertido en referentes indiscutibles del equipo.

Un camino con épica paraguaya

La clasificación a esta final no fue casualidad. La huella de las “Guerreras” fue vital durante todo el torneo: Jazmín Mendoza ya se había vestido de heroína en los cuartos de final, cuando anotó un gol agónico en el último segundo frente al Atticgo Elche, un tanto que hoy se recuerda como el “gol del milagro” que mantuvo vivo el sueño continental.

Ariana Portillo, por su parte, ha demostrado ser una de las mejores incorporaciones de la temporada, aportando velocidad y efectividad desde el extremo, confirmando el gran momento que atraviesa tras su paso por el BM Granollers.

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