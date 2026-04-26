Nelly Korda gana su segundo Chevron y su tercer 'major'

Korda, de 27 años, hija del extenista checo Petr y hermana de la también golfista Jessica y del tenista Sebastian, se impuso en The Chevron, primer grande del curso, con 267 golpes totales (18 bajo par) y cuatro rondas de 65, 65, 70 y 66 impactos.

La número 2 mundial, que ganó su primer grande en el Women's PGA de 2021 y el segundo en el The Chevron de 2024, aventajó en cinco impactos a la china Ruoning Yin y la tailandesa Patty Tavatanakit.

La también china Yan Liu y la surcoreana Ina Yoon acabaron en la tercera posición con un acumulado de doce bajo par.

El de este domingo es el vigésimo segundo título profesional de Nelly Korda y el decimoséptimo en el circuito de la LPGA.

"Fue un fin de semana complicado, tener esa ventaja es muy complicado mentalmente, pero tengo mucho apoyo, una gran familia, un gran 'caddy' y estoy feliz por haberlo conseguido", dijo Korda al acabar el torneo.

"Quería ganar este trofeo para demostrar a los chicos en casa que está bien fallar algún 'putt', y que puedes ganar igualmente un 'grande'", añadió.

Entre las españolas, la mejor fue la pamplonesa Carlota Ciganda, decimoquinta con -4 en el total y cuatro tarjetas de 71, 73, 71 y 69.

Julia López acabó con +1 y Andrea Revuelta y Paula Martín, ambas amateurs, con +4. Carla Tejedo no pasó el corte.