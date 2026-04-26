Olimpia recibe a Colonias Gold, en el partidazo de la quinta fecha, por la LNB

Este lunes arranca una nueva fecha, la quinta cita, de la Liga Nacional de Básquetbol y el choque mas prometedor es entre Olimpia Kings y Colonias Gold, campeón y vicecampeón vigente del torneo masculino.

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El cotejo está marcado para las 20:00, en casa de los franjeados, el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

En otro partido, Deportivo San José recibirá en el “León Coundou” a San Alfonzo de Minga Guazú, a partir de las 19:30.

El “Luis Fernández” será nuevamente escenario de otro juego, donde Atlético Ciudad Nueva recibirá al Deportivo Amambay, desde las 20:30.

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Finalmente, Deportivo Campoalto, en el mismo horario, abrirá los portones del polideportivo del Comando Logístico a Félix Pérez Cardozo.

* Triunfo de los dorados. El sábado se completó la cuarta fecha del primer torneo del año de la principal división, donde la visita, Colonias Gold se impuso sobradamente por 92-68 al Atlético Ciudad Nueva.

Los Gold ganaron con estos parciales: 26-14, 25-25, 18-25 y 26-11. El colono Diego Silva fue el goleador de la noche, con 22 puntos, mientras en el team de la banda roja sobresalió Mccry Fenner con 20.

* Posiciones. La tabla de posiciones hasta la cuarta fecha es la siguiente:

1° Olimpia Kings 8 puntos

2° Deportivo Amambay 6 puntos

Félix Pérez Cardozo 6 puntos

3° Colonias Gold 5 puntos (1 juego pendiente vs. San José)

Deportivo San José 5 puntos (1 juego pendiente vs. Gold)

4° San Alfonzo de Minga Guazú 5 puntos

Deportivo Campoalto 5 puntos

Ciudad Nueva 5 puntos