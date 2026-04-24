Ciudad Nueva y Colonias Gold completan la cuarta fecha de la Liga Nacional de Básquetbol

Ciudad Nueva recibirá en la noche de este sábado, a partir de las 20:00, a Colonias Gold, para cerrar la ronda de partidos por la cuarta cita del Apertura de la LNB.
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En cuanto a cómo vienen estos clubes en la presente LNB, los ciudenses ganaron un partido en tres presentaciones.
Por su parte, los colonos se impusieron también en una ocasión pero tienen pendiente el partido contra San José, suspendido por las inclemencias del tiempo, en la fecha anterior, y que sería reprogramado.
* Tabla de posiciones. En cuanto a las posiciones, los bicampeones, Olimpia Kings, encabezan el lote:
1° Olimpia Kings 8 puntos
2° Deportivo Amambay 6 puntos
3° Félix Pérez Cardozo 6 puntos
4° Deportivo San José 5 puntos (1 juego pendiente)
5° San Alfonzo de Minga Guazú 5 puntos
6° Ciudad Nueva 5 puntos (1 partido pendiente)}
7° Deportivo Campoalto 5 puntos
8° Colonias Gold 3 puntos (2 partidos pendientes)