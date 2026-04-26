Puerto Cabello logra la última plaza para la fase final del Apertura venezolano

Puerto Cabello alcanzó la octava posición de la tabla tras un empate a un gol frente a Monagas, que le dio el punto que marcó la diferencia para dejar por fuera al Zamora, con el que estaba empatado en 17 unidades, pero con una diferencia favorable de dos goles.

Los dos primeros equipos de la clasificación -el invicto Deportivo La Guaira y Metropolitanos- son las cabezas de los grupos A y B en la nueva etapa, en la que jugarán los cuadrangulares y los que resulten líderes de cada grupo disputarán la final del Torneo Apertura.

Deportivo Táchira, Universidad Central de Venezuela (UCV), Portuguesa, Estudiantes de Mérida y Carabobo también avanzaron a los cuadrangulares y esperan el sorteo, que se prevé sea este lunes, para saber en qué grupo quedarán.

Concluida esta decimotercera jornada, que se disputó entre sábado y domingo, Caracas -el equipo con más títulos de liga- se quedó por fuera junto a Zamora, Rayo Zuliano, Monagas, Anzoátegui y Trujillanos, que tendrán un nueva oportunidad en la segunda competición del año, el Torneo Clausura.

Al igual que en el Apertura, en el Clausura clasifican los mejores ocho de la primera ronda a los cuadrangulares, y en esta fase el que resulte ganador se enfrentará al campeón del Apertura para definir el título de liga.