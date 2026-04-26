Tadej Pogacar: "Tengo mucha presión de rendir en días como hoy"

"Significa mucho ganar otra vez una de las grandes carreras del año. No hago muchas carreras, no tengo muchas oportunidades de ganar porque no corro mucho, entonces tengo mucha presión de rendir en días como hoy. No puedo estar más orgulloso del equipo", explicó.
Sobre Paul Seixas, reconoció que estaba preparado para llegar con él a la meta: "En la Redoute estaba yendo a fondo y podía ver que él terminó en la cima a mi lado, estaba muy impresionado. Estuvo tirando muy fuerte todo el tiempo, abrimos un hueco muy grande, bueno para nosotros".
"En mi cabeza, me estaba preparando para el esprint a dos, porque estaba muy fuerte, pero intenté poner mi ritmo, conocía la última subida muy bien, por suerte él se soltó, pero estaba preparado para ir cara a cara con él", añadió.
Además, hizo referencia al corte en el pelotón al principio de la carrera que separó a Evenepoel durante muchos kilómetros: "Hoy ha pasado mucho. Al principio, estaba atrás. Sé que es difícil el principio, he ido siguiendo ruedas, he visto que íbamos rápido, cuando he mirado para arriba el grupo se había partido".
"A los 20 minutos hemos visto que no era tan malo que se fueran, porque no tenían buena colaboración, pero un poco de susto. Lo hemos mantenido bajo control, hemos hecho un trabajo genial, Decathlon también ha ayudado. Estaba bajo control, nunca quieres dejar que Remco [Evenepoel] se vaya, pero contento de ganar", concluyó.