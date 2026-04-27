Polideportivo
27 de abril de 2026 - 11:56

Argentino Cerúndolo alarga su idilio con Madrid

Francisco Cerúndolo, destacado tenista argentino de 27 años.
Francisco Cerúndolo, destacado tenista argentino de 27 años.150400+0000 VALERY HACHE

El argentino Francisco Cerúndolo ganó este lunes al italiano Luciano Darderi, por 6-2 y 6-3, y alargó su idilio con el Masters 1000 de Madrid que le situó en cuartos de final hace dos temporadas, en 2024, y en semifinales el pasado curso. Este evento cobra una trascendencia mayor para el Paraguay por la intervención de Adolfo Daniel Vallejo, que enfrenta al italiano Flavio Cobolli en esta misma jornada.

Por ABC Color

Francisco Cerúndolo subrayó su gran nivel en arcilla y alargó sus registros. El líder del circuito en victorias en tierra batida desde el arranque de 2024, con 54, sumó su tercer año seguido en la Caja Mágica en la cuarta ronda después de una hora y veinte minutos de partido contra Luciano Darderi, nacido en Argentina, pero que representa a Italia.

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El campeón del torneo de Buenos Aires este 2026 jugará en octavos de final con el ganador del partido entre el belga Alexander Blockx y el canadiense Félix Auger Aliassime, después de vencer por cuarta vez en seis duelos al transalpino, con el que siempre se ha enfrentado en tierra.

El italiano no tuvo opción de tomarse la revancha de la final del torneo de Buenos Aires, cuando ganó Cerúndolo.

Fran Cerúndolo, que logró su primera victoria contra un top 30 en tierra desde que ganó al alemán Alexander Zverev y al checo Tomas Mensik en Madrid, el pasado año, espera ahora rival en octavos para tratar de igualar sus mejores actuaciones en Madrid. EFE