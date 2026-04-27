Argentino Cerúndolo alarga su idilio con Madrid

Francisco Cerúndolo subrayó su gran nivel en arcilla y alargó sus registros. El líder del circuito en victorias en tierra batida desde el arranque de 2024, con 54, sumó su tercer año seguido en la Caja Mágica en la cuarta ronda después de una hora y veinte minutos de partido contra Luciano Darderi, nacido en Argentina, pero que representa a Italia.

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El campeón del torneo de Buenos Aires este 2026 jugará en octavos de final con el ganador del partido entre el belga Alexander Blockx y el canadiense Félix Auger Aliassime, después de vencer por cuarta vez en seis duelos al transalpino, con el que siempre se ha enfrentado en tierra.

El italiano no tuvo opción de tomarse la revancha de la final del torneo de Buenos Aires, cuando ganó Cerúndolo.

Fran Cerúndolo, que logró su primera victoria contra un top 30 en tierra desde que ganó al alemán Alexander Zverev y al checo Tomas Mensik en Madrid, el pasado año, espera ahora rival en octavos para tratar de igualar sus mejores actuaciones en Madrid. EFE