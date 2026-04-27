Colonias Gold da el golpe en la Liga Nacional de Básquetbol

Los Kings recibían a Colonias Gold, vicecampeón de la temporada pasada, escolta de los franjeados en la LNB 2025, y cobraron venganza en esta primera rueda, faltando aún mucha tela que cortar en el resto del Torneo Apertura.

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Los parciales fueron favorables a la fuerza colona en los tres primeros chicos: 25-20, 22-20 y 22-19. Los capitalinos fueron acercándose, cerrando el último cuarto con ventaja 23-19, pero no alcanzó para revertir el resultado final.

En otros partidos ganaron Deportivo San José y Deportivo Campoalto, mientras que este martes completarán la cuarta cita Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Amambay.

En el cotejo del San José le ganó en el “León Coundou” al San Alfonzo de Minga Guazú, por el marcador de 100-71.

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En el tercer partido de la jornada hubo también sorpresa, con el triunfo del Deportivo Campoalto que recibió a Félix Pérez Cardozo en el polideportivo del Comando Logístico. La victoria para los colegiales fue de 84-77.

* Completan Ciudad y Amambay. En la noche de este martes se cerrará la fecha 4 de la LNB, con el partido entre el local Atlético Ciudad Nueva y el Deportivo Amambay.

El partido será en el “Luis Fernández” de los ciudenses, desde las 20:30.

* Posiciones provisorias. La tabla de posiciones está de la siguiente manera, faltando dos partidos a considerar:

Olimpia Kings 9 puntos, Colonias Gold 7 (*), Deportivo San José 7 (*), Deportivo Campoalto 7, Félix Pérez Cardozo 7, Deportivo Amambay 6 (*), San Alfonzo de Minga Guazú 6, Atlético Ciudad Nueva 5 (*).

(*) Colonias Gold y San José deben regularizar el juego suspendido en la segunda fecha.

Ciudad Nueva y Deportivo Amambay juegan este martes.