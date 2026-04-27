Polideportivo
27 de abril de 2026 a la - 22:58

Colonias Gold da el golpe en la Liga Nacional de Básquetbol

Duelo entre Gold y Kings, con saldo favorable para los colonos, tras el cotejo de este lunes.
Duelo entre Gold y Kings, con saldo favorable para los colonos, tras el cotejo de este lunes.

Colonias Gold se impuso en la noche de este lunes al vigente campeón Olimpia Kings, en un cotejo que tuvo alta adrenalina hasta el final del choque. Los dorados se impusieron por 88-82 por la fecha 4 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Otro que dio el batacazo fue Deportivo Campoalto, que derrotó a Félix Pérez Cardozo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los Kings recibían a Colonias Gold, vicecampeón de la temporada pasada, escolta de los franjeados en la LNB 2025, y cobraron venganza en esta primera rueda, faltando aún mucha tela que cortar en el resto del Torneo Apertura.

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Los parciales fueron favorables a la fuerza colona en los tres primeros chicos: 25-20, 22-20 y 22-19. Los capitalinos fueron acercándose, cerrando el último cuarto con ventaja 23-19, pero no alcanzó para revertir el resultado final.

En otros partidos ganaron Deportivo San José y Deportivo Campoalto, mientras que este martes completarán la cuarta cita Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Amambay.

En el cotejo del San José le ganó en el “León Coundou” al San Alfonzo de Minga Guazú, por el marcador de 100-71.

En el tercer partido de la jornada hubo también sorpresa, con el triunfo del Deportivo Campoalto que recibió a Félix Pérez Cardozo en el polideportivo del Comando Logístico. La victoria para los colegiales fue de 84-77.

* Completan Ciudad y Amambay. En la noche de este martes se cerrará la fecha 4 de la LNB, con el partido entre el local Atlético Ciudad Nueva y el Deportivo Amambay.

El partido será en el “Luis Fernández” de los ciudenses, desde las 20:30.

* Posiciones provisorias. La tabla de posiciones está de la siguiente manera, faltando dos partidos a considerar:

Olimpia Kings 9 puntos, Colonias Gold 7 (*), Deportivo San José 7 (*), Deportivo Campoalto 7, Félix Pérez Cardozo 7, Deportivo Amambay 6 (*), San Alfonzo de Minga Guazú 6, Atlético Ciudad Nueva 5 (*).

(*) Colonias Gold y San José deben regularizar el juego suspendido en la segunda fecha.

Ciudad Nueva y Deportivo Amambay juegan este martes.