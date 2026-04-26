Liga Femenina de Básquetbol arrancó con victorias de Félix Pérez y las Queens

Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens se impusieron en sus compromisos inaugurales por el primer torneo del año de la Liga Femenina de Básquetbol, derrotando al Deportivo San José y Sol de América, respectivamente.

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Las de Villa Morra recibieron en el “Efigenio González” al Deportivo San José, venciendo sin sobresaltos por 84-50.

Por su parte, las Queens fueron de visita al “Luis Óscar Giagni”, para derrotar a las dueñas de casa, Sol de América sin mayores inconvenientes, por 73-54.

* Próxima cita, el feriado. El viernes 1 de mayo se disputará la Fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con estos partidos:

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20:30 San José vs. Sol de América (León Coundou);

20:30 Olimpia Queens vs. Félix Pérez Cardozo (Fuerzas Armadas).