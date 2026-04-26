Polideportivo
26 de abril de 2026 - 21:46

Liga Femenina de Básquetbol arrancó con victorias de Félix Pérez y las Queens

El femenino de Félix Pérez Cardozo inició con victoria la defensa del título, contra San José.
El femenino de Félix Pérez Cardozo inició con victoria la defensa del título, contra San José.

El Torneo Apertura de la Liga Femenina de Básquetbol 2026 se inició el pasado viernes, con 4 clubes participantes, y las vigentes campeonas del Félix Pérez Cardozo, y Olimpia Queens, consiguieron sendos triunfos. La segunda cita será en el “Día del Trabajador”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens se impusieron en sus compromisos inaugurales por el primer torneo del año de la Liga Femenina de Básquetbol, derrotando al Deportivo San José y Sol de América, respectivamente.

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Las de Villa Morra recibieron en el “Efigenio González” al Deportivo San José, venciendo sin sobresaltos por 84-50.

Por su parte, las Queens fueron de visita al “Luis Óscar Giagni”, para derrotar a las dueñas de casa, Sol de América sin mayores inconvenientes, por 73-54.

* Próxima cita, el feriado. El viernes 1 de mayo se disputará la Fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con estos partidos:

20:30 San José vs. Sol de América (León Coundou);

20:30 Olimpia Queens vs. Félix Pérez Cardozo (Fuerzas Armadas).