Cooper Flagg es elegido novato del año de la NBA

Coope Flagg, formado en la universidad de Duke y de solo 19 años, promedió 21 puntos, 6.4 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Dallas Mavericks.
Lea más: Vallejo se despide de Madrid con autocrítica y mirada puesta en Roma: “Gracias a todos”
El nativo de Newport (Maine) fue el más votado por un grupo de cien medios de comunicación y ganó por delante de Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, y de VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers.
El ex de Duke igualó un récord de Michael Jordan como novato que lideró a su equipo por puntos, rebotes, asistencias y robos, informó la NBA.
Es además el segundo jugador más joven en llevarse este galardón, detrás de LeBron James. EFE