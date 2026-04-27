Polideportivo
27 de abril de 2026 a la - 21:12

Cooper Flagg es elegido novato del año de la NBA

DALLAS, TEXAS - MARCH 30: Cooper Flagg #32 of the Dallas Mavericks dunks during the second quarter against the Minnesota Timberwolves at American Airlines Center on March 30, 2026 in Dallas, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Sam Hodde/Getty Images/AFP (Photo by Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
DALLAS, TEXAS - MARCH 30: Cooper Flagg #32 of the Dallas Mavericks dunks during the second quarter against the Minnesota Timberwolves at American Airlines Center on March 30, 2026 in Dallas, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Sam Hodde/Getty Images/AFP (Photo by Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)015114+0000 SAM HODDE

Cooper Flagg, alero de los Dallas Mavericks seleccionado con el número uno absoluto en el draft de 2025, fue elegido este lunes como mejor novato del año en la NBA.

Por ABC Color

Coope Flagg, formado en la universidad de Duke y de solo 19 años, promedió 21 puntos, 6.4 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Dallas Mavericks.

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El nativo de Newport (Maine) fue el más votado por un grupo de cien medios de comunicación y ganó por delante de Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, y de VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers.

El ex de Duke igualó un récord de Michael Jordan como novato que lideró a su equipo por puntos, rebotes, asistencias y robos, informó la NBA.

Es además el segundo jugador más joven en llevarse este galardón, detrás de LeBron James. EFE