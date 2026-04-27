Vallejo se despide de Madrid con autocrítica y mirada puesta en Roma: “Gracias a todos”

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo quedó eliminado en la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Madrid tras caer ante el italiano Flavio Cobolli.

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Luego del encuentro, el tenista nacional compartió un mensaje en sus redes sociales en el que dejó una reflexión cargada de autocrítica y aprendizaje.

“Gracias a todos por el apoyo en estos días”, expresó en el inicio, valorando el respaldo recibido durante el torneo. Vallejo reconoció que competir ante rivales de alto nivel forma parte de su crecimiento:

“Para mí jugar contra estos jugadores solo es aprendizaje en esta larga carrera a la que apunto”.

En cuanto a su rendimiento, fue claro: “Hoy sentí que no pude generar gran calidad en mis tiros y gracias a eso el rival jugó muy cómodo, como es de esperarse no me perdono”.

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A pesar de la derrota, el joven tenista resaltó lo positivo de su presente: “Disfruté mucho estos días, mañana voy a celebrar mis 22 años contento y orgulloso de toda mi trayectoria”.

Finalmente, Vallejo ya proyecta lo que viene en el circuito: “Ahora se viene Roma, donde voy a tratar de disfrutar y aprender, el resultado es subjetivo”.

De esta manera, el paraguayo cierra su paso por Madrid con una experiencia valiosa y enfocado en seguir creciendo en el exigente circuito internacional.