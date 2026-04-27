Daniel Vallejo: ¿Cuándo vuelve a jugar?

El mejor tenista del país en la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, luego de quedar eliminado en Madrid, iniciará su camino desde la fase de clasificación (qualy), buscando meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma.

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El certamen arranca el martes 28 de abril, pero Dani estará desde el lunes 4 de mayo y se extiende hasta el domingo 17 de mayo.

Además, el tenista nacional ya tiene asegurada su presencia en el Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará a fines de mayo en París, Francia.

De esta manera, Vallejo continúa sumando rodaje en torneos de primer nivel, con Roma como antesala de uno de los eventos más importantes del calendario mundial.