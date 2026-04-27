Daniel Vallejo perdió con Cobolli y quedó eliminado del Madrid Open

Terminó el sueño de Adolfo Daniel Vallejo: el tenista de 21 años quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. La raqueta uno de Paraguay perdió por 6-3 y 6-2 frente al italiano Flavio Cobolli. sembrado 10 del torneo y número 13 del ranking ATP. El partido, en la Cancha 3 de la Caja Mágica, duró 1 hora y 13 minutos.

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Cobolli fue mucho para Vallejo, que este martes disputó el encuentro más importante de su carrera. Por primera vez en una competencia de la categoría, el paraguayo había iniciado desde la qualy, superando por 6-3 y 6-1 al español Pedro Martínez y 6-1, 4-6 y 6-2 al portugués Henrique Rocha. En el cuadro principal superó al búlgaro Grigor Dimitrov y al estadounidense Learner Tien.

Daniel Vallejo: debut y 2 victorias seguidas

Vallejo debutó en la primera ronda del Madrid Open frente a Dimitrov. El ex número uno Junior de la Federación Internacional de Tenis (ITF) derrotó por doble 6-4 al búlgaro, ex 3 del mundo y ganador de 9 títulos ATP. En la segunda, superó, sin ceder ningún set por segundo compromiso seguido, a Tien, a quien vencía por tercera vez en la carrera, pero en esta ocasión, por 6-4 y 6-3.

🇵🇾 Vallejo se despidió entre aplausos de un inolvidable Masters 1000 de #Madrid. 🥹



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Daniel Vallejo: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Adoldo Daniel Vallejo, quien está clasificado al cuadro principal del Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada (empieza en mayo), volverá a competir en el Masters 1.000 de Roma. El tenista paraguayo disputará el certamen en el Foro Itálico desde la qualy. El torneo arranca el martes 28 de abril y culmina el domingo 17 de mayo.