Liga Premiun de Futsal FIFA programó tercera fecha

Este jueves arranca la Fecha 4 de la Premium, con dos cotejos, ambos desde las 21:00.

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Recoleta FC recibirá en su estadio a Olimpia, mientras Star’s Club hará lo propio con el conjunto Sol/Deportivo Campoalto.

Otros dos partidos se celebrarán el viernes, en primer turno, desde las 19:00 San Cristóbal recibirá en su casa al Deportivo Santaní.

Por su parte, también en el Día del Trabajador, Afemec jugará contra Exa Ysaty en el polideportivo de los “educadores”, desde las 20:30.

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Los últimos juegos serán el sábado. En primer término, el partido televisado de la fecha (en directo por Tigo Sports), entre Cerro Porteño y Coronel Escurra, desde las 13:30. Será en el polideportivo municipal de San Lorenzo.

Finalmente, en “El Fortín de Tacumbú”, Presidente Hayes chocará contra el 3 de Mayo, desde las 19:00.