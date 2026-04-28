Asunción se prepara para recibir el AJP Tour Paraguay National Jiu-Jitsu Championship 2026

La competencia tendrá lugar en el SND Arena, dentro del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes, y reunirá a atletas de distintas nacionalidades y niveles en una jornada que promete alto nivel técnico y gran convocatoria.

Lea más: Squash: Luján Palacios conquista el Cynwyd Challenger 2026 en Estados Unidos

En cuanto al proceso de inscripción, los organizadores establecieron como fecha límite general el martes 5 de mayo a las 18:00, contemplando pagos mediante transferencia bancaria, PIX o tarjeta.

Además, se habilitó una prórroga especial hasta el miércoles 6 de mayo al mediodía, en este caso exclusivamente para pagos con tarjeta de crédito o PIX. Desde la organización no descartan un cierre anticipado en caso de completarse el cupo máximo de competidores.

El certamen incluirá las modalidades Gi (con kimono) y NoGi (sin kimono), abarcando categorías para todas las edades y niveles, desde Kids y Youth hasta Amateurs, Profesionales y Masters. Como requisito indispensable, los participantes deberán contar con la membresía activa del circuito AJP.

Uno de los aspectos destacados será el apoyo a competidores internacionales, ya que se habilitaron 25 plazas de hospedaje gratuito en el hotel de la Secretaría Nacional de Deportes, sujeto a confirmación previa por parte de la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo operativo, el pesaje de los atletas se realizará tanto el día previo —9 de mayo— como el mismo día de la competencia, conforme al cronograma oficial que será difundido en las plataformas del circuito.

Para el público, el evento representa una oportunidad de presenciar combates de alto nivel de manera accesible, ya que, como en ediciones anteriores, se prevé que el ingreso sea libre y gratuito, aunque se recomienda seguir los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

Con este campeonato, Paraguay vuelve a posicionarse como sede de eventos internacionales de primer nivel, fortaleciendo el crecimiento del jiu-jitsu en la región y brindando una plataforma de proyección para atletas locales e internacionales.