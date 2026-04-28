Squash: Luján Palacios conquista el Cynwyd Challenger 2026 en Estados Unidos

Luján Palacios se quedó con el título en la modalidad de dobles junto a la experimentada Madeline Perry, formando una dupla de alto nivel que se impuso en una final sumamente reñida.

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En el partido decisivo, vencieron por 3-2 a la pareja integrada por Menna Nasser y Laila Sedky, en un encuentro marcado por la paridad y la intensidad hasta el último punto.

Este nuevo logro consolida el gran presente de Palacios, considerada una de las principales exponentes del squash femenino paraguayo.

Su carrera, iniciada a los 10 años bajo la influencia de su padre, ha estado marcada por hitos históricos: en 2018 se convirtió en la primera campeona panamericana de squash del país, mientras que en 2024 brilló en el circuito universitario al conquistar los CSA Championships con Trinity College. Además, fue medallista de bronce en los Juegos Odesur Asunción 2022.

Más allá de su rendimiento competitivo, la paraguaya también se destaca por su rol como mentora y entrenadora, aportando su experiencia en el ámbito universitario estadounidense al crecimiento del squash en Paraguay.

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La alianza con Perry, una figura consagrada del circuito internacional, resultó determinante en este torneo. La combinación entre la potencia y juventud de Palacios y la experiencia de la norirlandesa fue clave para alcanzar un título que vuelve a posicionar a Paraguay en la escena internacional del squash.